Çağrı cihazıyla dünya liderlerini tehdit eden Netanyahu'yu İsrail basını yerden yere vurdu

Yeni Akit ÖZEL

İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu’nun 24 Eylül’de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma, yalnızca dünya kamuoyunda değil İsrail basınında da geniş yankı uyandırdı.

Siyonist katilin kürsüde çağrı cihazını havaya kaldırması, Batılı ülkelere yönelik sert ifadeler kullanması ve konuşması öncesinde çok sayıda ülkenin temsilcisinin salonu terk etmesi İsrail gazetelerinin de gündemindeydi.

Çağrı cihazları ile ilgili Netanyahu ne yapmıştı?

Eylül 2024’te Lübnan’da Hizbullah mensuplarının kullandığı binlerce çağrı cihazı ve telsizin eş zamanlı patlatılması sonucu en az 39 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı. İsrail başlangıçta saldırıların sorumluluğunu resmen üstlenmezken, Netanyahu daha sonra operasyonun İsrail tarafından gerçekleştirildiğini kabul etmiş ve kararın üst düzey güvenlik yetkililerinin itirazlarına rağmen hayata geçirildiğini açıklamıştı. Çağrı cihazı saldırılarının ardından İsrail, Hizbullah’ın üst düzey kadrosuna yönelik operasyonlarını yoğunlaştırmış; Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da 27 Eylül 2024’te Beyrut’a düzenlenen İsrail hava saldırısında öldürülmüştü. Netanyahu’nun BM kürsüsünde çağrı cihazını havaya kaldırarak “Çağrı cihazlarını hatırlıyor musunuz? Hizbullah kesinlikle hatırlıyor” demesi, işte bu kanlı operasyona açık bir gönderme olarak kayıtlara geçti.

Netanyahu, kürsüde gösterdiği çağrı cihazıyla Eylül 2024’te Lübnan’da Hizbullah mensuplarını hedef alan çağrı cihazı ve telsiz patlamalarını hatırlatarak, “Çağrı cihazlarını hatırlıyor musunuz? Hizbullah kesinlikle hatırlıyor” mesajı verdi. The Times of Israel, saldırılarda Hizbullah mensuplarının yanı sıra Lübnanlı sivillerin de hayatını kaybettiğini ve yaralandığını hatırlattı.

Dünya liderlerine küstah tehdit

Netanyahu’nun konuşmasında sert mesajların hedeflerinden biri de İsrail’in Gazze ve Batı Şeria politikalarını eleştiren Batılı liderler oldu.

The Times of Israel, Netanyahu’nun Batı Avrupa’daki liderlere doğrudan yüklendiğini yazdı. Netanyahu, İsrail’e yönelik eleştirilerini artıran ve yaptırım adımlarını gündeme getiren Avrupalı liderleri “özgürlüğü savunmaktan korkmakla” suçladı.

Netanyahu’nun bir yandan çağrı cihazını göstererek İsrail’in geçmişte gerçekleştirdiği saldırıyı hatırlatması, diğer yandan Batılı liderlere sert ifadelerle yüklenmesi konuşmanın en dikkat çekici görüntülerinden biri haline geldi.

Ynet: Çok geç, çok yalnız

Netanyahu’ya yönelik en dikkat çekici eleştirilerden biri ise İsrail’in en çok takip edilen haber kuruluşlarından Ynet’ten geldi.

Ynet’in diplomasi muhabiri Itamar Eichner tarafından kaleme alınan analiz, “Çok geç, çok yalnız: Netanyahu boş salona, artık kendisini dinleyemeyen bir dünyaya konuştu” başlığıyla yayımlandı.

Ynet, Netanyahu’nun konuşmasını “bombastik, agresif ve vizyondan yoksun” olarak nitelendirdi.

Analizde konuşmanın barış veya diplomatik çıkış yolu ortaya koymadığı, bunun yerine “zafer”, “bizi yok etmek istiyorlar” ve “başka seçeneğimiz yok” mesajlarının öne çıktığı belirtildi.

Ynet ayrıca konuşmanın seçimlere 33 gün kala büyük ölçüde Netanyahu’nun İsrail’deki siyasi tabanına yönelik olduğu değerlendirmesinde bulundu. Gazetenin analizine göre ortaya çıkan görüntü, “Netanyahu dünyaya karşı” şeklindeki bir suçlama konuşmasıydı.

“Dünya artık dinlemek istemiyor”

Ynet’in eleştirisi bununla da sınırlı kalmadı.

Gazete, Netanyahu’nun konuşmasını yaptığı sırada BM salonunun büyük bölümünün boşalmış olmasına özellikle dikkat çekerek, İsrail Başbakanı'nın karşı karşıya bulunduğu diplomatik yalnızlığı gündeme taşıdı.

Analizde Netanyahu’nun artık mesajlarını dinlemeye yanaşmayan bir dünyaya hitap ettiği değerlendirmesi yapılırken, konuşmada geleceğe yönelik “bir umut ışığı” bulunmadığı belirtildi.

Ynet’in Netanyahu sayfasında aynı gün yayımlanan bir başka haberde de konuşma dünya basınındaki yansımaları üzerinden “yalnız, çatışmacı ve siyasi geleceği için mücadele eden” bir lider görüntüsü çerçevesinde ele alındı.

Haaretz: BM'yi seçim sahnesine çevirdi

Netanyahu’ya İsrail gazetesi Haaretz’den de ağır eleştiriler geldi.

Gazetenin analizinde, “Netanyahu BM'yi seçim kampanyası sahnesine çevirdi, bedelini İsrail'in konumu ödedi” değerlendirmesi öne çıkarıldı.

Haaretz, Netanyahu’nun BM Genel Kurulu konuşmasını uluslararası topluma yeni bir diplomatik perspektif sunmak yerine kendi siyasi tabanını harekete geçirmek amacıyla kullandığı görüşünü savundu.

Gazetenin Netanyahu'nun BM ziyareti öncesindeki bir başka analizinde de İsrail Başbakanı’nın uluslararası alanda giderek artan yalnızlığı üzerinde duruldu.

Delegeler Netanyahu'yu dinlemedi

İsrail basınının dikkat çektiği bir başka görüntü ise Netanyahu kürsüye çıkarken yaşandı.

The Times of Israel, Netanyahu konuşmaya başlamadan önce çok sayıda ülkenin temsilcisinin BM Genel Kurulu salonunu terk ettiğini aktardı. Netanyahu ise salonu terk eden delegeleri hedef aldı.

Netanyahu'nun konuşmasının ardından İsrail basınında ortaya çıkan tablo dikkat çekiciydi: Bir tarafta çağrı cihazını havaya kaldırarak askeri operasyonları hatırlatan ve Batılı liderlere sert sözlerle yüklenen Netanyahu, diğer tarafta boşalan BM salonu ve İsrail’in uluslararası konumunun daha da zarar gördüğünü savunan İsrailli yorumcular...

Ynet’in “çok geç, çok yalnız”, “agresif” ve “vizyondan yoksun” ifadeleriyle yaptığı değerlendirme ile Haaretz’in “BM'yi seçim kampanyası sahnesine çevirdi” yorumu, Netanyahu’nun BM konuşmasının İsrail içinde de ciddi tartışmaya yol açtığını ortaya koydu.