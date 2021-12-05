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Yerel Suç makinesi yakalandı
Yerel

Suç makinesi yakalandı

Elazığ’da 19 suç kaydı bulunan şahıs yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 14:22:00 -
Suç makinesi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, bir şahıs il merkezinde bir mobilyacıdan yaklaşık piyasa değeri 3 bin lira olan 1 adet dekupaj testere ile 1 adet şarjlı matkap çaldı.

Ardından yine aynı şahıs sahibinin il dışında olduğu boş bir ikamete girerek daireye ait kabloları çaldı ve apartmandan çıktığı sırada kendisini gören bir çocuğu da darp ederek çaldığı kabloları atıp olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada şüphelinin, İ.Ş. olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesinin alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüpheli İ.Ş.'nin, 7’si hırsızlık suçundan olmak üzere toplamda 19 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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