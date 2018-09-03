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Suç makinesi her yerde aranıyor! Polisin elinden kaçtı

Samsun'da bir yaralama olayına karışan ve polis tarafından emniyet merkezine götürüldüğünde sırada polisin elinden kaçan suç makinesi her yerde aranıyor.

03 Eylül 2018 Pazartesi 14:48
Suç makinesi her yerde aranıyor! Polisin elinden kaçtı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Recep Tokur Polis Merkezi'nde dün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasten yaralama suçundan gözaltına alınan E.Ö. (32) polis merkezine götürülünce yapılan kimlik soruşturması sonucu 21 suçtan arandığı ortaya çıktı. Aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu öğrenilen E.Ö., polis merkezinden kaçtı ve arkadaşlarına ait otomobille kayıplara karıştı.

Polis ekipleri, firari ve arkadaşlarını yakalamak için çalışma başlattı. E.Ö. ile kaçmasına yardımcı oldukları iddia edilen arkadaşları M.S. (32) ve E.U. (32) dün akşam saatlerine yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan E.Ö. ve arkadaşları Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren M.S. ve E.U. serbest bırakılırken ayrıca hakkında kesinleşmiş hapis cezasının da bulunduğu belirlenen E.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 14:48
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