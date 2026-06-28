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Yerel Suç makinesi enselendi
Yerel

Suç makinesi enselendi

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Suç makinesi enselendi

7 ayrı suçtan hakkında 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. Gaziantep'te yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Şahinbey İlçesinde uyuşturucu ticareti yapmak ve hırsızlık suçları başta olmak üzere 7 farklı suç kaydı bulunan ve hakkında 11 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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