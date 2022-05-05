  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Suç makinası enselendi
Gündem

Suç makinası enselendi

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 12 farklı suçtan firari olarak aranan şahıs enselendi.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 11:29:00 -
Suç makinası enselendi

Mersin'de 12 farklı suçtan aranan şüpheli, son işinde suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmada, güveni kötüye kullanma yoluyla hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç ve yankesicilik gibi 12 farklı suçtan firari olarak aranan A.G, son işinde suçüstü yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay