'Suç makinası' bakın nerede yakalandı! Kayseri'de, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.D. adlı kadın (26), kaldığı evin yatak odasındaki dolabın arkasına yapılmış özel bölmede yakalandı.

Kayseri'de hakkında 11 ayrı suçtan yakalama kararı olan ve 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın şüpheli, yatak odasındaki dolabın arkasına yapılmış özel bölmede saklanırken yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme" gibi suçlardan hakkında 11 yakalama kararı olan, ayrıca 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis ve 2 bin 400 lira adli para cezası bulunan E.D'nin (25) yakalanması için çalışma başlattı. Cumhuriyet savcısından alınan arama kararı ile E.D'nin Yavuzlar Mahallesi Buluş Sokak'ta tespit edilen adresinde arama yapıldı. E.D, yatak odasında dolap arkasına yapılmış özel bölmede saklanmış vaziyette bulundu. Gözaltına alınan E.D., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Bünyan Cezaevi'ne gönderildi.

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