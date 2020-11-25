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Dünya Suç Başbakanı Netanyahu ile Prens Selman’dan gizli görüşme
Dünya

Suç Başbakanı Netanyahu ile Prens Selman’dan gizli görüşme

Terör Devleti İsrail’in suç Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun gizlice Suudi Arabistan’a giderek Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüştüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 17:00:00 -
Suç Başbakanı Netanyahu ile Prens Selman’dan gizli görüşme

Haaretz gazetesinin geçtiği haberde, Netanyahu’nun önceki akşam İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı Yossi Cohen ile birlikte Suudi Arabistan’ın Neom kentine gittiği belirtildi. Netanyahu’nun burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile bir araya geldiği görüşmede Cohen’in yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da hazır bulunduğu ifade edildi.

İsrailli Bakan, doğruladı

Bu arada; İsrail Eğitim Bakanı Yoav Gallant, Netanyahu’nun Suudi Arabistan’a gizli bir ziyaret yaparak Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüştüğünü teyit etti. Bakan Gallant, “Her ne kadar şu anda yarı resmi bile olsa kamuoyuna yansıyan toplantının, gerçekten yapılmış olması büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı. İsrail basınında daha önce çıkan haberlerde, Suudi Arabistan’ın da aralarında bulunduğu bazı arap ülkelerin ABD’de 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçiminden sonra Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmek için görüşmelere başlayacağı iddia edilmişti.

Prens Selman, Pompeo ile bir araya geldi

Öte yandan; Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki Neom kentinde bir araya geldi. Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, görüşmede ilişkilerin güçlendirilmesi ve Orta Doğu bölgesindeki gelişmeler ele alındı. Görüşmeye ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi. Neom’daki görüşmeye Suudi Arabistan tarafından Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, Veliaht Sekreteri Bender er-Reşid, ABD tarafından ise Pompeo’nun yanında ABD’nin Riyad Büyükelçisi John Abizaid katıldı.

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