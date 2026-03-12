Suç ailesi yangın merdiveninde yakalandı

  • İSTANBUL
Yerel

IHA Giriş Tarihi:
Adana'da polis ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cumali T. ile oğulları Mert T. ve Taner T.’nin saklandığı eve baskın düzenledi. Evde bulunamayan baba ile 2 oğlu yatak odasından açılan yangın merdiveninde baba ile oğlu saklanırken enseledi. Baba ve 2 oğlu cezaevine gönderildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cumali T. ile oğulları Mert T. ve Taner T.’nin Fevzipaşa Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde saklandıklarını tespit etti. Polis, adrese operasyon düzenledi ancak firari baba ile oğulları bulunamadı.

Apartmanın çevresinde önlem alan polis, yatak odasından açılan yangın merdiveninden ses duydu. Yangın merdivenine çıkan ekipler, Cumali T. ile oğulları Mert T ve Taner T.’yi burada enseledi.

Daireyi saklanmak için kiraladıkları belirtilen Cumali T.’nin ‘Yağma’ suçundan 10 yıl, Mert T.’nin ‘Ruhsatsız ateşli silah, mermi veya bıçak bulundurma’ suçundan 5 yıl 6 ay, Taner T.’nin ise ‘Dolandırıcılık’ suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan baba ve oğulları cezaevine gönderildi.

 

