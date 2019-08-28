SUBÜ mühendisliklerine staj ödemesi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin ilkbahar dönemi 7+1 uygulamalı iş yeri staj ödemeleri hesaplarına yatırılacak.

Uygulamalı eğitim modelleriyle Türkiye’ye örnek olan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, iş yeri eğitimine giden öğrencilerin 2019 ilkbahar dönemini kapsayan 7+1 uygulamalı iş yeri eğitimi ödemeleri hesaplarına yatırılacak. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylanan ödemeler önümüzdeki günlerde Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin hesaplarına aktarılmaya başlanacak. Türkiye’de en iyi uygulanan 7+1 eğitim modelinde mühendis adayı öğrenciler kendi alanlarıyla ilgili bir işletmede bir dönem tam zamanlı iş yeri eğitimi alıyor. Uluslararası akreditasyonu da bulunan Teknoloji Fakültesi, Sakarya başta olmak üzere başka şehirlerde de öğrencilerine iş yeri eğitimi aldırıyor. Nitelikli mühendisler olarak mezun edilmesi amaçlanan bu uygulamayla öğrenciler mezun olmadan iş yeri deneyimi kazanmış oluyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, desteklerinden dolayı Yükseköğretim Kurulu’na teşekkür ettiği açıklamasında Güney Kore incelemelerini de hatırlatarak, “Üniversite sanayi işbirliğinde önemli bir aşama yakalayan Güney Kore’de de benzer bir uygulamanın olduğunu gördük. Gerek sanayi gerek akademisyenler gerekse de öğrenciler açısından uygulamalı eğitim modeli daha nitelikli ürün ve hizmet sağlanması, daha nitelikli bireyler yetiştirilmesine katkı sağlıyor. Biz de bu tür uygulamaları hayata geçirmenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Nitelikli mühendisleri sanayiyle birlikte yetiştirirken devletimizin desteği önemli. Bu konuda Cumhurbaşkanlığımızın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da üniversite-sanayi işbirliğine gösterdiği ilgi bizleri memnun ediyor” dedi.