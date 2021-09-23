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Ekonomi SUBÜ 31 akademik personel alacak
Ekonomi

SUBÜ 31 akademik personel alacak

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (SUBÜ), 31 akademik personel alınacağı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 22:33:00 -
SUBÜ 31 akademik personel alacak

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Teknoloji, Turizm, Uygulamalı Bilimler ve Ziraat Fakülteleri ile Akyazı Sağlık Hizmetleri, Arifiye, Geyve, Hendek, Kaynarca Seyfettin Selim, Pamukova, Sakarya ve Sapanca Meslek Yüksekokulları’nda görev yapacak akademik personel alımı için ilana çıkıldığı belirtildi. Bu kapsamda söz konusu yerler için 4’er profesör ve öğretim görevlisi, 6 araştırma görevlisi, 8 doktor öğretim üyesi ve 9 doçent alınacağı bildirildi.

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