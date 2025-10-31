Subaru’dan elektrikli şov: Performance-E STI tanıtıldı

Japon üretici Subaru, efsanevi STI (Subaru Tecnica International) performans serisini elektrikli çağa taşımaya hazırlanıyor.

Marka, Tokyo’da düzenlenen Japonya Mobilite Fuarında sergilediği Performance-E STI konseptiyle, gelecekteki elektrikli spor otomobillerine dair güçlü bir ipucu verdi.

Subaru yetkilileri, bu aracın “Subaru’nun yeni nesil performans vizyonunun öncüsü” olduğunu belirtti.

DÖRT TEKERLEKTEN ÇEKİŞ VE YARIŞ MİRASI

Henüz detaylı teknik veriler açıklanmasa da Subaru, Performance-E STI’nin dört tekerlekten çekişli bir platform üzerinde yükseldiğini doğruladı.

Bu yapı, markanın ralli köklerine dayanan STI geleneğini koruyarak, elektrikli bir mimariyle yeniden yorumluyor.

Subaru’ya göre model, “yarış DNA’sını elektrikli çağın sürüş keyfiyle birleştiren” bir vizyonu temsil ediyor.

STI E-RA’NIN DEVAMI NİTELİĞİNDE

Yeni konsept, Subaru’nun 2022’de tanıttığı STI E-RA süper otomobil vizyonunun devamı olarak görülüyor.

E-RA konsepti, Yamaha üretimi dört elektrik motoruyla 1073 beygir güç üretiyor ve yalnızca 1690 kilogram ağırlığındaki karbon fiber gövdesiyle dikkat çekiyordu.

Performance-E STI’nin bu teknolojik mirası devralarak daha olgun, üretime yakın bir tasarım anlayışı sunduğu ifade ediliyor.

SPORTİF TASARIM, FERAH İÇ MEKÂN

Subaru, yeni konseptin sürücü odaklı bir kokpit düzenine ve ferah bir iç mekâna sahip olduğunu belirtti.

Keskin hatlara sahip gövde tasarımı, aerodinamik verimlilikle agresif duruşu birleştirirken; markanın klasik mavi-pembe STI renk paleti de korunmuş.

WRX’İN GELECEĞİNE DE IŞIK TUTUYOR

Subaru standında ayrıca mevcut Impreza’nın STI konsept versiyonu da sergilendi.

Bu modelin, ABD ve Japonya pazarlarında satılan WRX’in halefi olarak seri üretime geçmesi bekleniyor.

Subaru, aracın boxer motor ve AWD sistemi ile donatıldığını ve “daha geniş bir kitleye saf sürüş keyfi sunmayı amaçladığını” açıkladı.

ÜRETİM TARİHİ BELİRSİZ AMA HEDEF NET

Subaru, henüz Performance-E STI için bir üretim planı veya tarih açıklamadı.

Ancak fuarda yapılan açıklamalar, markanın elektrifikasyon ile performansı birleştiren yeni STI kimliğini net bir strateji haline getirdiğini ortaya koydu.

Uzmanlara göre bu konsept, Subaru’nun elektrikli performans çağında rekabete hazır olduğunu kanıtlayan güçlü bir mesaj niteliğinde.