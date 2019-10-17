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Suat Serdar'dan tepki çeken asker selamı ve Ozan Kabak açıklaması | Suat Serdar kimdir?

Almanya Bundesliga ekiplerinde Schalke'de forma giyen Suat Serdar, A Milli Futbol Takımımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynadığı Arnavutluk ve Fransa maçlarında yaptığı asker selamıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Tepki çeken bu açıklamanın ardından Suat Serdar'ın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Suat Serdar kimdir? Suat Serdar kaç yaşında ve nereli? Suat Serdar hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...

17 Ekim 2019 Perşembe 18:36
Suat Serdar'dan tepki çeken asker selamı ve Ozan Kabak açıklaması | Suat Serdar kimdir?

Almanya Bundesliga ekiplerinde Schalke'de forma giyen Suat Serdar, A Milli Futbol Takımımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynadığı Arnavutluk ve Fransa maçlarında yaptığı asker selamıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Tepki çeken bu açıklamanın ardından Suat Serdar'ın hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Suat Serdar kimdir? Suat Serdar kaç yaşında ve nereli? Suat Serdar hangi takımda oynuyor? İşte detaylar...

Suat Serdar'dan tepki çeken asker selamı ve Ozan Kabak açıklaması

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynadığı Arnavutluk ve Fransa maçlarında yaptığı asker selamıyla ilgili olarak Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen ve milli takım tercihini Almanya'dan yana kullananan Suat Serdar'dan tartışılacak açıklamalar geldi.

Alman basınına konuşan Suat Serdar, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Fransa ile oynadığı maçlarda yaptığı asker selamına karşı olduğunu açıkladı.

Schalke'de forma giyen Serdar, Fransa maçının sonunda asker selamı veren takım arkadaşı Ozan Kabak adına da konuşarak, "Biz savaşa karşıyız, Ozan da öyle. Yaptığı asker selamı hareketi de o amaçla değil, medya abartıyor." dedi. Suat Serdar'ın Ozan adına da konuşması tepki çekti.

Suat Serdar kimdir?

11 Nisan 1997 tarihinde Almanya'nın Bingen şehrinde dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Ordulu'dur. Bundesliga'da mücadele eden Schalke 04'de takımında orta saha olarak forma giymektedir.

Serdar futbola doğduğu kent Bingen'in takımlarından Hassia Bingen'de başladı. 2008 yılında 1. FSV Mainz 05'a transfer oldu. 2012-13 sezonunda Mainz'ın U-17 takımına, bir sonraki sezon da U-19 takımına yükseldi.

2015-16 sezonunda A takım ile antrenmanlara çıkıp, 13 Eylül 2015'te Schalke 04 ile oynanan Bundesliga maçında teknik direktör Martin Schmidt tarafından ilk kez kadroya alındı. 2 gün sonra 3. Liga'da mücadele eden 1. FSV Mainz 05 II takımı ile VfB Stuttgart II karşısında kariyerinin ilk profesyonel maçına çıktı.

Suat Serdar, 16 yaş altıdan itibaren Almanya’nın altyapısındaki tüm milli takımlarda forma giydi. Genç futbolcu, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamlayan Almanya Milli Takımı'nda da oynadı.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 18:36
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