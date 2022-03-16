Suat Güner'den çarpıcı iddia: Belgeleri de yayınladı

Bilindiği üzere düzenlediği basın toplantısında HDP'ye ağır sözlerle yüklenen Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Benim siyaset hayatım boyunca bir HDP'li ile aynı kaldırımda yürümem bile söz konusu olmamıştır" demişti.

Başkanın bu açıklamalarından sonra AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Bolu Belediyesinin açtığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı ihalesinin belgesini paylaştı.

Paylaşılan belgelerde konser programının 325 bin TL’ye İstanbul’da hizmet veren bir şirkete verildiği ortaya çıktı. Güner, belgelerde şirket müdürü olarak görünen O.Ö’nün terör örgütü PKK ve HDP’yi öven paylaşımlarını ortaya çıkardı.

Başkan Güner, sosyal medyada paylaştığı belgelerinin altına, “Bolu halkının paraları, sarı mekaplılara ve HDP‘ye övgü yağdıranların kasasına Tanju Özcan aracılığı ile aktarılıyor. 29 Ekim kutlamaları da işin bahanesi oluyor. Kameraların önünde ittifak yok dese de imzalar farklı odalarda atılıyor. Bizden söylemesi.” diye yazdı.