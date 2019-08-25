Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası - Finalde ev sahibi İngiltere'yi 3-1 yenen Türkiye, üst üste 3. kez dünya şampiyonu oldu

ANKARA (AA) - Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, finalde ev sahibi İngiltere'yi 3-1 yenerek şampiyon oldu. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, finalde ev sahibi İngiltere ile karşılaştı. Karşılaşmayı Deniz Yılmaz, Mert Doğan ve Ömer Yunus Çoğan'ın golleriyle 3-1 kazanan milliler, üst üste 3. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Ay-yıldızlı ekip, üst üste 3. kez dünya şampiyonu olan ilk takım unvanını elde etti. Güney Afrika'yı 5-1 yenen Yeni Zelanda ise üçüncü sırayı aldı.





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