Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası Son 2 dünya şampiyonasını kazanan Türkiye Erkek Milli Takımı, organizasyonda 5'te 5 yaptı

ANKARA (AA) - Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, İngiltere'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda oynadığı beş maçın tamamını kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, son iki dünya şampiyonluğuna imza atan Erkek Milli Takımı, 24 Ağustos’ta sona erecek CMAS 5. Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda ilk beş maçının tamamını kazanarak şampiyonaya namağlup devam ediyor. Ay-yıldızlı ekip, organizasyonda karşılaştığı Belçika'yı 9-0, Güney Afrika'yı 3-1, Arjantin’i 8-1, Hollanda’yı 12-0 ve İngiltere’yi dün 4-2 yenmeyi başardı. Türkiye eleme mücadelelerinde bugün Avustralya ile karşılaşacak.



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