Sualtı Hokeyi 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası başlıyor

ANKARA (AA) - Sualtı Hokeyi 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, yarın İngiltere'nin Sheffield kentinde başlayacak. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 16-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda, son iki dünya şampiyonasında zirvede yer alan 23 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, ilk eleme maçında yarın Belçika ile karşılaşacak. Kadınlar ve erkekler kategorisinde yapılan Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Dünya Şampiyonası'na toplam 13 ülke katılıyor. Organizasyonda erkeklerde mücadele edecek Türkiye'nin kadrosunda şu sporcular bulunuyor: Mert Erol, Fırat Karabul, Mert Doğan, Bedirhan Yıldız, Saadettin İbrahim Gençgil, Kaan Kutlu, Ömer Yunus Çoğan, Burak Koçak, Akın Özkan, Sarp Kutay Çetinkaya, Hakan Sofuoğlu, Deniz Yılmaz.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.