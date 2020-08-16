Ekonomi "Şu zamanda faizsiz ekonomi mi olur, faiz kalkar mı?" diyenlere Erbakan Hoca'dan ekonomi dersi... 2020-08-16 22:25:14 Yaşamış olduğu süre zarfında birçok başarılara imza atan Milli Görüş'ün merhum lideri Prof. Dr. Erbakan Hoca, siyasi hayatı boyunca, dünyayı ve ülkemizi sömürü ve zulüm düzeninin temel taşlarından biri olan faiz belasından kurtarmak için çalıştı.