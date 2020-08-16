  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

"Şu zamanda faizsiz ekonomi mi olur, faiz kalkar mı?" diyenlere Erbakan Hoca'dan ekonomi dersi...

Ekonomi "Şu zamanda faizsiz ekonomi mi olur, faiz kalkar mı?" diyenlere Erbakan Hoca'dan ekonomi dersi... 2020-08-16 22:25:14 Yaşamış olduğu süre zarfında birçok başarılara imza atan Milli Görüş'ün merhum lideri Prof. Dr. Erbakan Hoca, siyasi hayatı boyunca, dünyayı ve ülkemizi sömürü ve zulüm düzeninin temel taşlarından biri olan faiz belasından kurtarmak için çalıştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 22:57:00 -

Bu konu üzerine onlarca konferans ve miting düzenledi. O konferanslardan birinde yaptığı konuşma, ekonomik buhran ve global kriz yaşadığımız bu dönemde adeta reçete niteliği taşıy

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'a cevap
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Joe Biden'a cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden'ın skandal sözlerine isim vermeden ..
Fransa'nın savaş uçağı hamlesine Türkiye'den sert tepki
Gündem

Fransa'nın savaş uçağı hamlesine Türkiye'den sert tepki

Güney Kıbrıs Rum Yönetim (GKRY) ile Fransa'nın ortak tatbikat düzenlemesi ve Fransa'nın Kıbıs'a askeri uçaklarını konuşlandırmasına Dışişler..
Yusuf Kavaklı,
Gündem

Yusuf Kavaklı, "Biz çıplak kadınların torunları değiliz" dedi ve ekledi: Ülkemizi aile yapımızı bozarak yıkmaya çalışıyorlar

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Emekli İstanbul Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, İslam'ın kadınlara ve aileye verdiği önemi anlattı.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı