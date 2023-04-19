Şu yediği halta bakın! Bir de hafız olacak! Sende hiç mi Allah korkusu yok

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesindeki tetikçilerinden Mehmet Ocaktan, yine yalan ve iftiraya sarıldı.

Hükümet yetkilileri, soğan fiyatlarının kısa süre içerisinde düşeceğini açıklamasına rağmen, sanki bu mesele hiç kimsenin umurunda değilmiş gibi bir algı oluşturmaya çalışan hafız yazar Ocaktan, "Sana yazıklar olsun" dedirtti.

Ocaktan, Türkiye'nin ekonomik anlamda çaresiz kaldığı, dış dünyadaki saygınlığının itibarsızlaştığını ileri sürerek, "Bu yüzden de şu günlerde AK Parti’nin en yetkili isimleri koro halinde ’soğan savunması’na geçmiş durumdalar. Çarşıda pazarda her gün fiyatların füze hızıyla yükseldiği bir ortamda seçilmiş normal iktidarlar, bunu halka izah etmek için makul gerekçeler bulmaya çalışırlar ama bizim iktidarımızın maşallah böyle bir derdi yok" iddiasında bulundu.

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