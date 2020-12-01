  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Su ürünlerinde destek miktarları belli oldu
Ekonomi

Su ürünlerinde destek miktarları belli oldu

Kilogram başına, alabalık üretimine 0,75 lira, yeni türler, kapalı sistem ve kilogram üstü alabalık üretimine 1,5 lira, midye üretiminde 0,1 lira, toprak havuzlarda balık üretiminde 1 lira ve sazan üretiminde 0,5 lira destekleme yapılacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 15:36:00 -
Su ürünlerinde destek miktarları belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada, "Su Ürünleri Yetiştiriciliğini Destekleme Tebliği" nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Tebliğ ile yapılacak tarımsal desteklere ilişkin karar ile su ürünleri yetiştiriciliği yapan üreticilere verilecek desteğe ilişkin usul ve esasların vurgulandığını vurgulayan Pakdemirli, sağlıklı beslenmede önemli bir protein kaynağı olan su ürünleri yetiştiriciliğindeki  tür çeşitliliğini ve üretimi artırmak için avcılık ve ıslahı desteklediklerini belirtti.

Pakdemirli, destekten yararlanmak isteyen yetiştiricilerin en geç 25 Aralık sonuna kadar yetiştirme tesisinin bulunduğu İl / İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmaları gerektiği bilgisini paylaştı.

"Bugün yayınlanan tebliğ ile alabalık üretimi için kilogram başına 0,75 lira, yeni türler için kilogram başına 1,5 lira, midye üretiminde kilogram başına 0,1 lira, yer havuzlarında balık üretiminde kilogram başına 1 lira ve Sazan üretimi kilogram başına 0,5 lira destekleme yapılacak "

Su ürünleri sektörüne 2003 yılından bu yana 1 milyar 350 milyon lira ile destek verdiklerini belirten Pakdemirli, kültür balıkçılığı tesisi sayısının yüzde 70 artarak 2 bin 127'ye, üretim miktarının ise yüzde 511 artarak 373 bin tona yükseldiğini belirtti.

Pakdemirli, Türkiye'nin başta AB ülkeleri olmak üzere 100'den fazla ülkeye 1 milyar doların üzerinde su ürünleri ihracatı gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Laçin Türküsü sözleri neler?
Aktüel

Laçin Türküsü sözleri neler?

Rusların Azeri topraklarını işgaline ilişkin ağıtlar dilden dili dolaşmakta. Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki toprakları için sö..
Baskı gördükleri iddia edildi! Rus savaş uçaklarından vazgeçtiler
Dünya

Baskı gördükleri iddia edildi! Rus savaş uçaklarından vazgeçtiler

Rus savaş uçaklarını almaktan vazgeçen Arjantin'in Çin yapımı JF-17'leri satın almayı planladığı öğrenildi.
Yusuf Alabarda: İstihbarat İran'da alarm veriyor
Gündem

Yusuf Alabarda: İstihbarat İran'da alarm veriyor

Önce General Kasım Süleymani ardından da İran'ın nükleer programının kilit ismi olan Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesi hakkınd..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay