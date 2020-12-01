Su ürünlerinde destek miktarları belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı yazılı açıklamada, "Su Ürünleri Yetiştiriciliğini Destekleme Tebliği" nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Tebliğ ile yapılacak tarımsal desteklere ilişkin karar ile su ürünleri yetiştiriciliği yapan üreticilere verilecek desteğe ilişkin usul ve esasların vurgulandığını vurgulayan Pakdemirli, sağlıklı beslenmede önemli bir protein kaynağı olan su ürünleri yetiştiriciliğindeki tür çeşitliliğini ve üretimi artırmak için avcılık ve ıslahı desteklediklerini belirtti.

Pakdemirli, destekten yararlanmak isteyen yetiştiricilerin en geç 25 Aralık sonuna kadar yetiştirme tesisinin bulunduğu İl / İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurmaları gerektiği bilgisini paylaştı.

"Bugün yayınlanan tebliğ ile alabalık üretimi için kilogram başına 0,75 lira, yeni türler için kilogram başına 1,5 lira, midye üretiminde kilogram başına 0,1 lira, yer havuzlarında balık üretiminde kilogram başına 1 lira ve Sazan üretimi kilogram başına 0,5 lira destekleme yapılacak "

Su ürünleri sektörüne 2003 yılından bu yana 1 milyar 350 milyon lira ile destek verdiklerini belirten Pakdemirli, kültür balıkçılığı tesisi sayısının yüzde 70 artarak 2 bin 127'ye, üretim miktarının ise yüzde 511 artarak 373 bin tona yükseldiğini belirtti.

Pakdemirli, Türkiye'nin başta AB ülkeleri olmak üzere 100'den fazla ülkeye 1 milyar doların üzerinde su ürünleri ihracatı gerçekleştirdiğine dikkati çekti.