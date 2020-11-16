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Ekonomi Su ürünlerinde 2 milyar dolarlık ihracat hedefi için yeni yetiştiricilik alanları belirlendi
Ekonomi

Su ürünlerinde 2 milyar dolarlık ihracat hedefi için yeni yetiştiricilik alanları belirlendi

Sektörde 2023 yılı ihracat hedefine yeni yetiştiricilik alanlarıyla üretim arttırılarak ulaşılacak - Hatay'da levrek-çipura, Trabzon, Giresun ve Ordu'da Türk somonu üretimine yönelik yetiştiricilik alanları yatırımlara açılacak - Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya: - "Planlanan yeni balık yetiştiricilik alanları 2 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmamızı kolaylaştıracaktır"

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:04:47 -
Su ürünlerinde 2 milyar dolarlık ihracat hedefi için yeni yetiştiricilik alanları belirlendi

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Su ürünlerinde, 2023 yılı için 2 milyar dolarlık ihracat hedefine yeni yetiştiricilik alanlarıyla üretim arttırılarak ulaşılacak.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan rapordan yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de su ürünleri üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre, avcılıkta yüzde 48, yetiştiricilikte yüzde 19, toplamda ise yüzde 33 artarak 837 bin tona yükseldi.

Su ürünlerinde 2023 yılı hedefi olan 2 milyar dolarlık ihracata ulaşılabilmek için yeni potansiyel yetiştiricilik alanları belirlendi.

Hatay'da levrek-çipura, Trabzon, Giresun ve Ordu'da Türk somonu, Aydın, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Yalova, Tekirdağ, Sinop ve Trabzon'da ise çift kabuklular ile diğer su ürünleri yetiştiriciliğine uygun alanlarda denizi de olumlu yönde etkileyen, su ve çevre dostu canlılar olan kabuklu ve balık üretimine yönelik yeni yetiştiricilik alanlarının yatırımlara açılması planlanıyor.

- "Yeni yetiştiricilik alanları kayıt dışılığın önüne geçecek"

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, su ürünlerinde üretimin artmasının ülke ekonomisine katkı sağlayacağına dikkati çekti.

"Planlanan yeni balık yetiştiricilik alanları 2 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. “ ifadesini kullanan Özkaya, şunları kaydetti:

“Ayrıca üretim alanlarının artması istihdama da etki edecektir. Bizim balıkçılarımız zaten canla başla çalışmaya devam ediyor. Su ürünleri mezunlarına da iş imkanları açılmış olacak. Yeni yetiştiricilik alanları kayıt dışılığın da önüne geçmiş olacaktır."

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