Su ürünleri yetişiriciliğinde 100. yıl hedef

Yeni Akit Ankara

Bakanlığımız tarafından uygulanan başarılı politikalar ile 2002 yılında 61 bin ton olan su ürünleri yetiştiriciliği üretiminin 2021 yılında 472 bin tona ulaştığını belirten Atalay, “2022 yılını yaklaşık 515 bin tonla nihayetlenecek. Türkiye Yüzyılında ise yıllık 600 bin tonluk ülke üretimine ulaşılmasını öngörüyoruz. Türk somonunun dünya üretimdeki payının ise her geçen gün arttığını gözlemliyoruz” dedi.

Yılsonunda 1.6 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşılacak

Atalay, son dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı’nca uygulanan politikalar sayesinde tüm tarım sektöründe artan üretim ve buna bağlı tarımsal üretim ihracatının önemli bir kısmının su ürünlerinden elde edildiğini belirttiği açıklamasında, su ürünleri yetiştiriciliğinin adeta lokomotif görevi üslendiğini, yılsonunda 1,6 milyar dolarlık ihracata ulaşacaklarını, Türk Somonu yetiştiriciliğine yapılan yeni yatırımların ve önümüzdeki dönemlerde de hayata geçecek çift kabuklu üretiminin 2023 yılı olan 2 milyar dolarlık ihracat hedefini yakalamada ise başrolü oynayacağını düşündüğünü kaydetti.

Su ürünleri 100'den fazla ülkeye ihraç ediliyor

Ülkemizdeki 2.223 adet yetiştiricilik tesisi ile 2021 yılında su ürünleri üretimini 472 bin ton olarak gerçekleştirdiklerini, 2022 yılını yaklaşık 515 bin tonla nihayetleneceğini anlatan Atalay, Türkiye Yüzyılında ise yıllık 600 bin tonluk ülke üretimine ulaşılmasını öngördüklerini kaydetti. Yetiştirilen balıkların kalite, lezzet ve sağlık bakımından yüksek standartlara sahip olduğunu ifade eden Atalay, “100 den fazla ülkeye ihracatın gerçekleştiriyoruz÷ Özellikle su ürünlerinin uluslararası lezzet ve kalite kuruluşlarından her yıl ödül alıyor. Karadeniz’de yetiştirilen ve başta Rusya olmak üzere Çin, Almanya, Japonya, Kanada ve Vietnam dahil 30 ülkenin en çok tercih ettiği balıklardan olan Türk Somonunun, 2021 yılında 40 bin tonluk üretimi gerçekleştirildi. Geçen yıl 23 bin ton olan Türk somonu ihracatının ise, bu yıl % 100 artışla 45 bin tona ulaşmasını bekliyoruz” şeklinde bilgi verdi.