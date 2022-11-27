Su ürünleri desteklemesi için üreticiler 23 Aralık’a kadar başvuru yapabilecek

Tarım ve Orman Bakanlığının “Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği”, 1 Ocak 2022’den geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, Bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemi’ne (SUBİS) kayıtlı yetiştiricilere yapılacak su ürünleri desteğiyle ilgili hususları kapsıyor.

Buna göre, su ürünleri yetiştiriciliği desteklemesi için ürün desteklemesi kapsamındaki türler, alabalık, sazan, midye ve yeni türler (mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, kerevit, karides, sülük, Karadeniz alası, kırmızı benekli alabalıklar) olarak belirlendi.

Destekleme almak isteyen yetiştiriciler, en geç 23 Aralık mesai bitimine kadar, yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvurarak istenen belgeleri teslim edecek.

Son müracaat tarihine kadar başvuruda bulunmuş yetiştiricilerin, aralık ayına ait satış belgeleri veya hasat tespit tutanakları, en geç 6 Ocak 2023’e kadar teslim edilebilecek.