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Yerel Su taşkınında ahırda mahsur kalan havyanlar kurtarıldı
Yerel

Su taşkınında ahırda mahsur kalan havyanlar kurtarıldı

Muğla’da devam eden sağanak yağışlarda Menteşe Karabağlar Yaylasında su su baskını sonrası ahırda mahsur kalan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 22:34:00 -
Su taşkınında ahırda mahsur kalan havyanlar kurtarıldı

Karabağlar Yaylası Allan Kavağı mevkiinde oturan Hüseyin Ölmez Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine hayvanlarının su basan ahırda mahsur kaldığını bildirmesinin ardından bölgeye Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri sevk edildi.

Su basan ahırda mahsur kalan 4 büyükbaş, 5 küçükbaş hayvan ile yavru köpekler ekipler tarafından güvenli bölgeye taşındı.

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