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Su takıyla karşılandı

İki yıldır süren altyapı çalışmalarının ardından yeniden hizmete açılan Siirt Havalimanı’na inen Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçak su takıyla karşılandı.

07 Mart 2019 Perşembe 11:00
Su takıyla karşılandı

İki yıldır süren altyapı çalışmalarının ardından yeniden hizmete açılan Siirt Havalimanı’na inen Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçak su takıyla karşılandı. Düzenlenen törende, İstanbul Atatürk Havalimanından saat 10.10’da havalanan THY’ye ait Airbus A319 tipi TK2656 sefer sayılı “Salihli” isimli yolcu uçağı, saat 11.48’de 125 yolcusu ile Siirt Havalimanına iniş yaptı. Uçaktaki yolcular arasında yer alan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, ”Şu anda 4 bin 700 rezervasyon var ve sene sonuna kadar halihazırda satın alınmış bilet var. Dolayısıyla ilgi müthiş. THY olarak bugün burada olmaktan son derece mutluyuz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:00
  1. Siirt Havalimanı
  2. Türk Hava Yolları (THY)
  3. İstanbul Atatürk Havalimanı
  4. Airbus A319
  5. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi

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