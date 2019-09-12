0553 313 94 23

Su sıkıntısı çeken köylüler taşıma su ile ihtiyacını karşılıyor

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi’nin Kayabaşı mevkiinde yaşayan köylüler, şebeke suyu olmaması sebebiyle, 3 kilometrelik mesafeden su tankları ile su ihtiyacını karşılıyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 09:54
Su sıkıntısı çeken köylüler taşıma su ile ihtiyacını karşılıyor

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi’nin Kayabaşı mevkiinde yaşayan köylüler, şebeke suyu olmaması sebebiyle, 3 kilometrelik mesafeden su tankları ile su ihtiyacını karşılıyor.


100 haneli Kayabaşı mevkiinde yaşayan vatandaşlar, şebeke sularının olmaması sebebiyle isyan etti. Yıllardır köylerinde su olmadığını belirten köylüler, yazları 250, kışları ise bin nüfus olan köylerine su istedi. Su kuyularının kuruduğu Kayabaşı Mahallesi’nde vatandaşlar su tanklarının önünde uzun kuyruğa girip su taşıyorlar.


Susuzluk nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için mağdur olduklarını anlatan köy sakinleri, yıllar önce de aynı köyde aynı sıkıntıların yaşandığını belirterek yetkililerden çözüm istediler. Kayabaşı mevkiinde ağaçlar susuzluktan kururken, hayvancılıkla uğraşanlar hayvanlarına su taşımaktan yorulduklarını dile getirdiler. Sürekli banyo yapamama ve çamaşır yıkamama konularından mağdur olduklarını belirten köy kadınları yetkililerden yardım istedi.


Köyün camisinde namaz kılanlar bidonlarla getirdikleri su ile abdest alıyor.


Köy sakinlerinden Muhammet Kayabaşı yıllardır süren bu çileye köy sakinleri olarak, kendi imkanlarını kullanarak, sondaj yaptırdıklarını ama bir çözüm alamadıklarını, çaresiz kaldıklarını belirterek, “Kayabaşı Işıklı’nın yayla mahallesi. Ben 70 yaşındayım. 70 sene önce büyüklerimizin çekmiş olduğu sıkıntıları biz de yaşıyoruz. Onlar kovalarla taşırken biz motosikletlerle, bidonlarla ve su tankerleri ile getiriyoruz. 21. yüzyılda çekmiş olduğumuz bu sıkıntıları duyurmak istiyoruz. Burada yaşayan bacılarımız kulaklarındaki küpeyi, kollarındaki bilezikleri satarak burada bize destek oldular ve sondaj vurdular. Ama su çıkmadı. Bizim artık kendi gücümüzle yapacağımız iş kalmadı. Çaresiz kaldık. Bizim musluğumuzdan neden su akmıyor, bizim de banyolarımızda neden su akmıyor. Çamaşırlarımızı biriktirip merkeze inip makine bulup yıkatıp geri geliyoruz” dedi.


Hasan Arslan ise, “Bizden önce burada yaşayanlar aynı sıkıntıyı çekmiş, biz de çekmeye devam ediyoruz. Evimizin önünde ot bitmiyor, kuyularda su yok. Camide namaz kılmadan önce birbirimize kovalarla su dökerek yardımcı oluyoruz. Su olmayınca ot olmuyor, ot olmayınca hayvan besleyemiyoruz. Ağaçlarımız kuruyor. Güzelim erik ağaçlarımız kurudu gitti. Allah rızası için yetkililer bir çözüm bulsun” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa güne yükselişle başladı
    1. Borsa güne yükselişle başladı
    2. İTUC’tan HAK-İŞ’e destek mesajı
    3. İKÜSAG, 2019-2020 sanat sezonunu..
    4. Şehit Kaymakam Safitürk’ün babası Asım..
    5. Şehir Hastanesi’nde "Her Adımda"..
    6. Gül bahçesinde yeşeren umutlar iki..
    7. Metin Oktay yarın anılacak
    8. Ev ve arazilerine suyun içinde geçerek..
    9. Bursa'da korkutan deprem!
    10. Şehit kardeşini bıçaklayan zanlı..
    11. Bu merkezde yarım saatte ücretsiz..
    12. Voleybolda 2019 Kadınlar Balkan Kupası..
    13. Sezonun son eriğinin tanesi 1 lira
    14. Hayvansal üretim istatistikleri..
    15. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    16. Bu merkez, 2 bin kişinin hayatını..
    17. Emeklinin sendikalaşmasına tebligat..
    18. Anne ve kızını telefonla dolandıran..
    19. En fazla kümes hayvanı Manisa’da
    20. Otomobil şarampole devrildi: 1 Yaralı
    21. Hazine bünyesinde Borçlanma Genel..
    22. FETÖ'cü alçaklardan hain girişim!..
    23. Çiğli’de Sinan Meydan rüzgarı
    24. Kocaeli'de sendika başkanına darp anı..
    25. Kadıköy’de devrilen ağaç paniğe yol..
    26. Brezilya Dışişleri Bakanı Araujo:..
    27. Seferihisar’da kurtuluş coşkusu
    28. Donald Trump'a ABD Yüksek..
    29. Motosikletli kapkaççı tutuklandı
    30. Kayseri’de 135 şişe kaçak alkol ele..
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Sinsi sinsi işgal ediyorlar! İstihbarat raporları yayımlandı
    Sinsi sinsi işgal ediyorlar! İstihbarat raporları yayımlandı
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu