Su sıkıntısı çeken köylüler taşıma su ile ihtiyacını karşılıyor

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi’nin Kayabaşı mevkiinde yaşayan köylüler, şebeke suyu olmaması sebebiyle, 3 kilometrelik mesafeden su tankları ile su ihtiyacını karşılıyor.

100 haneli Kayabaşı mevkiinde yaşayan vatandaşlar, şebeke sularının olmaması sebebiyle isyan etti. Yıllardır köylerinde su olmadığını belirten köylüler, yazları 250, kışları ise bin nüfus olan köylerine su istedi. Su kuyularının kuruduğu Kayabaşı Mahallesi’nde vatandaşlar su tanklarının önünde uzun kuyruğa girip su taşıyorlar.

Susuzluk nedeniyle günlük ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için mağdur olduklarını anlatan köy sakinleri, yıllar önce de aynı köyde aynı sıkıntıların yaşandığını belirterek yetkililerden çözüm istediler. Kayabaşı mevkiinde ağaçlar susuzluktan kururken, hayvancılıkla uğraşanlar hayvanlarına su taşımaktan yorulduklarını dile getirdiler. Sürekli banyo yapamama ve çamaşır yıkamama konularından mağdur olduklarını belirten köy kadınları yetkililerden yardım istedi.

Köyün camisinde namaz kılanlar bidonlarla getirdikleri su ile abdest alıyor.

Köy sakinlerinden Muhammet Kayabaşı yıllardır süren bu çileye köy sakinleri olarak, kendi imkanlarını kullanarak, sondaj yaptırdıklarını ama bir çözüm alamadıklarını, çaresiz kaldıklarını belirterek, “Kayabaşı Işıklı’nın yayla mahallesi. Ben 70 yaşındayım. 70 sene önce büyüklerimizin çekmiş olduğu sıkıntıları biz de yaşıyoruz. Onlar kovalarla taşırken biz motosikletlerle, bidonlarla ve su tankerleri ile getiriyoruz. 21. yüzyılda çekmiş olduğumuz bu sıkıntıları duyurmak istiyoruz. Burada yaşayan bacılarımız kulaklarındaki küpeyi, kollarındaki bilezikleri satarak burada bize destek oldular ve sondaj vurdular. Ama su çıkmadı. Bizim artık kendi gücümüzle yapacağımız iş kalmadı. Çaresiz kaldık. Bizim musluğumuzdan neden su akmıyor, bizim de banyolarımızda neden su akmıyor. Çamaşırlarımızı biriktirip merkeze inip makine bulup yıkatıp geri geliyoruz” dedi.

Hasan Arslan ise, “Bizden önce burada yaşayanlar aynı sıkıntıyı çekmiş, biz de çekmeye devam ediyoruz. Evimizin önünde ot bitmiyor, kuyularda su yok. Camide namaz kılmadan önce birbirimize kovalarla su dökerek yardımcı oluyoruz. Su olmayınca ot olmuyor, ot olmayınca hayvan besleyemiyoruz. Ağaçlarımız kuruyor. Güzelim erik ağaçlarımız kurudu gitti. Allah rızası için yetkililer bir çözüm bulsun” dedi.