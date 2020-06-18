“Su Savaşları" Türk Milletinin vefasını Madagaskar’da gösteriyor

Dünyanın çeşitli bölgelerinde su sıkıntısı çeken insanların suya ulaşmasının hikayesini ekrana taşıyan "Su Savaşları" belgeseli dokuzuncu bölümde Madagaskar’ın Fanehivola köyüne doğru yola çıkıyor. “Su Savaşları” ekibinin bu kez yolculuklarının amacı sadece susuz bir bölgeye su sağlamak değil; aynı zamanda Türk milleti adına teşekkür etmek ve hiçbir iyiliğin karşılıksız kalmayacağını izleyenlere göstermek oluyor.

Minnet borcu ödeniyor

Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’nun işgal altında olduğunu ve Türk milletinin düşmanlara karşı çetin bir mücadele verdiğini duyan Madagaskarlı köylüler sömürge altında olmalarına rağmen varlarını yoklarını Türkiye’ye göndererek yardım ettiler. “Su Savaşları” dokuzuncu bölümünde, köylülerin su sorununu çözerek onlara bu iyilikleri karşılığında teşekkür etmek istiyor.

Zorlu görev

Okyanus kenarında yer alan köydeki yaşam koşulları çok zorlu. En büyük sorunları ise suya doğrudan ulaşım olmaması ve taşıma suyu ile hayatlarını devam ettirmek zorunda olmaları. Köydeki çocuklar her gün defalarca kovalarla su taşımak zorunda kalıyor. Köye en yakın su kaynağı ise bir saat uzaklıkta. Çağlar ve Hakan’ın görevi ise o suyu köye ulaştırmak.

“Su Savaşları” ekibi bu köydeki su sorununu 1200 yıllarında Anadolu’da Artuklu Devleti zamanında yaşamış çok önemli bilim adamı olan Cezeri’nin piston yöntemini kullanarak çözmeye çalışıyor. Bu yöntemle uzak mesafedeki suyun kendi gücünden faydalanılarak irtifa kazanması ve bu sayede köye ulaşması için uğraşacaklar. Suyu köye getirmek için verilen mücadelenin her aşamasında onları zorluklar bekliyor. Fakat köydeki çocuklar dâhil herkes bu görevde ekibe destek oluyor.

“Su Savaşları”nın duygu dolu dokuzuncu bölümü https://www.trtizle.com adresinde.