ŞÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre - Doçent adayları; Başvuru dilekçesinin ekine; 2 (iki) adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş), Nüfus cüzdan fotokopisi/T.C. kimlik kartı fotokopisi, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgelerinin e-Devlet çıktıları (asılları atama aşamasında talep edilecektir.), Erkek adaylar için askerlik belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler de kabul edilir), Adli Sicil Kaydı (Konu kısmı “Resmi Kurum” olarak seçilerek e-Devletten alınacaktır.), YÖK Formatında Özgeçmiş ve Yayın listesi, Yabancı dil sınav sonuç belgesi, Hizmet Belgesi (naklen veya yeniden atanacak adaylar için) (Çalıştığı/Ayrıldığı kurumdan alınan onaylı belge veya e-Devletten alınan kare kodlu HİTAP Hizmet Dökümü), Şırnak Üniversitesi Akademik Personel İlk ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesine göre hazırlanmış Bilimsel çalışma Puan Listesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını Fiziksel olarak, 3 (üç) nüshasını da jüri üyelerine gönderilmek üzere elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen veya posta yolu ile Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

- Doktor Öğretim Üyesi adayları; Başvuru dilekçesinin ekine; 6 (altı) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarının asılları veya noterden ya da resmi kurumlarca onaylanmış nüshaları ile askerlik durum belgesi (erkek adaylar için), adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi, Şırnak Üniversitesi Akademik Personel İlk ve Yeniden Atanma Kriterleri

Yönergesine göre hazırlanmış Bilimsel çalışma Puan Listesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını fiziksel olarak, 3 (üç) nüshasını da jüri üyelerine gönderilmek üzere elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen veya posta yolu ile ilana çıkılan kadro birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular 20.08.2021 tarihine kadar kabul edilecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ