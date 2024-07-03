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Gündem Baba ve oğul su için öldürüldü!
Gündem

Baba ve oğul su için öldürüldü!

Yeniakit Publisher
2024-07-03 10:48:00 - 2024-07-03 10:51:45

Tarlanın sulanması anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada baba ve oğul hayatını kaybetti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde emekli polis olduğu öğrenilen şahıs, tarla sulama sebebiyle anlaşmazlık yaşadığı baba ve oğlunu silahla vurarak öldürdü, diğer oğlunu da yaraladı.

Olay sabah saatlerinde, Sungurlu ilçesi Cevheri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis olduğu öğrenilen Ahmet Y., daha önce tarla sulama anlaşmazlığı sebebiyle husumetli olduğu Ramazan Yaldıran ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, Ahmet Y. beylik tabancıyla Ramazan Yaldıran ile oğulları Servet Özcan Yaldıran ve Fırat Yaldıran'a ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri tarafından, yaralanan baba Ramazan Yaldıran ile oğulları Servet Özcan Yaldıran ve Fırat Yaldıran Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Ramazan Yaldıran ve Servet Özcan Yaldıran kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fırat Yaldıran'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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