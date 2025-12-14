  • İSTANBUL
Gündem Su kanalına düşen adam hayatını kaybetti
Gündem

Su kanalına düşen adam hayatını kaybetti

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünde saman balyalarının üzerinden su kanalına düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Salur köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki Hurşit Şimşek, saman balyalarının bulunduğu alanda dengesini kaybederek yan taraftaki boş su kanalına düştü. Yaklaşık 9 metre yükseklikten düşen Şimşek ağır yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

