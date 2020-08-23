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Aktüel Su kanalı kazısında göçük altında kalan iki kardeş öldü
Aktüel

Su kanalı kazısında göçük altında kalan iki kardeş öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-23 23:35:28 -
Su kanalı kazısında göçük altında kalan iki kardeş öldü

SAMSUN (AA) - Samsun’un Vezirköprü ilçesinde su kanalı kazısı sırasında oluşan göçüğün altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti.

Halilbaba Mahallesi'ndeki bir eve içme suyu götürmek için yapılan kazı çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Yaklaşık 5 metre derinliğindeki kanalda su borusu bağlantılarını yapan Kenan Ak, toprak altında kaldı.

Olayı gören ağabey Hayati Ak, kardeşini kurtarmak için kanala atladı. Ancak bu sırada meydana gelen ikinci toprak kaymasında Hayati Ak da göçük altında kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken kazı alanında bulunan vatandaşlar, göçük altında kalan iki kardeşi kurtarma çalışmalarına başladı.

Yaklaşık bir saat süren çalışma sonrası Hayati Ak'ın cansız bedenine ulaşıldı. AFAD ekiplerinin de dahil olduğu kurtarma çalışmalarında Kenan Ak'ın cansız bedeni ise yaklaşık 2 saat sonra göçük altından çıkarıldı.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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