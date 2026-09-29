Su içmek isteyen tır sürücüsü kontrolü kaybetti, 25 ton mısır yola savruldu

Amasya'da seyir halindeki tırın sürücüsü su içmek için su şişesini almaya çalışırken kontrolü kaybetti; tır devrildi ve dorsedeki 25 ton mısır yola savruldu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Amasya'da seyir halindeki tırda su içmek için su şişesini almaya çalışan sürücünün bir anlık dikkatsizliği kazaya neden oldu. Kontrolden çıkan tır devrildi, dorsede yüklü 25 ton mısır yola savruldu.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'tan yüklediği mısırları Samsun'a götürmek üzere yola çıkan 46 AHF 839 plakalı tır, Amasya - Suluova karayolu Akören kavşağı civarında su içmek için su şişesini almaya çalışan sürücüsü Ekrem B.'nin bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkarak yan devrildi. Dorsede yüklü 25 ton mısır yola savrularak trafiğin kapanmasına neden oldu. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, acil sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Savrulan binlerce mısır tanesi iş makinesi tarafından kıyıya sürüklendi. Tır ve dorsesi vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

"Su şişesini almaya çalıştığı esnada tırı kaydırdığını anlattı"

Yardım için gittiği müşterisi olan sürücüyle görüştüğünü anlatan Adnan Öksüz, "Su şişesini almaya çalıştığı esnada tırı kaydırdığını anlattı. Bir anlık dalgınlık bu kazaya sebep oldu. Bu mısır ise çok büyük emeklerle yetiştiriliyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı