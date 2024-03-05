Su için kılını kıpırdatmayan Ekrem’den yüzyılın itirafı: İSKİ rezalet halde

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CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında, parmaklarında oynattığı Halk TV’ye katıldı. CHP yandaşı, Mustafa Kemal istismarcısı ve “kadın dayakçısı” İsmail Küçükkaya’nın konuğu olan İmamoğlu, Devlet Su İşleri’nin (DSİ) yürüttüğü ve İstanbul için hayati önem taşıyan Büyük Melen Projesi’ni lekelemeye kalktı.

İtiraf geldi: İSKİ rezalet durumda

Melen Projesi’ne çamur atmaya çalışırken İmamoğlu, birden İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) hakkında konuşmaya başladı. Bu sırada İmamoğlu, “Çok net tabirle çöp. İsmail bey, sadece İSKİ tam bir rezalet.” dedi.

Yaptığı itirafın kendisini zora sokacağını fark eden İmamoğlu, “Melen Projesi” demek istediğini belirtti.

Sosyal medyada gündeme oturan CHP’li İBB Başkanı’nın devlete saldırmak isterken İSKİ’deki rezilliği itiraf etmesi, “İstemeden de olsa doğruyu söyledi” yorumlarına neden oldu. İSKİ’yi ittifak ortaklarına peşkeş çeken ve liyakatli atama yerine seçim sürecinde kendisini destekleyen parti mensuplarını İSKİ’ye dolduran İmamoğlu, kendi ağzıyla kurumu ne hale getirdiğini itiraf etmiş oldu.

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Çeşme dışında icraat yok

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz 5 yılda CHP Eş Genel Başkanı gibi çalıştı, bol bol tatile çıktı, şehrin tüm sorunlarını görmezden geldi. “İstanbul nimet, nimet!” diyerek göz boyayan, koca şehri halk için eziyet haline getirip tüm nimetlerden kendi başına yararlanan İmamoğlu, özellikle toplu ulaşım ve su çalışmaları noktasında sınıfta kaldı. Şehri 30 yıl geriye götüren CHP’li İBB Başkanı, çeşme açılışı dışında hiçbir icraata imza atmadı. Bu da yetmezmiş gibi İmamoğlu, AK Parti döneminde başlatılan su arıtma tesisini de iptal ederek şehrin başına müsilaj belasını sardı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı iken Murat Kurum müsilajları temizledi. “Temel Atmama Töreni” yaparak şova imza atan ve su arıtma tesisini iptal eden İmamoğlu’nun pisliğini Murat Kurum temizlemiş oldu.

Melen Projesi olmasa İstanbul susuz kalacaktı

Muhaliflerin sürekli hedef gösterdiği ve son olarak İmamoğlu’nun da Halk TV canlı yayınında saldırmaya kalktığı Büyük Melen Projesi hakkında Prof. Dr. Veysel Eroğlu, geçtiğimiz sene ağustos ayında şunları söylemişti:

“Büyük Melen Projesi’ne, ‘Bu suya İstanbul'un ihtiyacı yok’ denilerek karşı çıkılmıştı ve proje birçok maniyi aşarak benim bakanlığım döneminde, 2007 yılında yaşanan büyük kuraklığı İstanbullulara hissettirmemek için 20 Ekim 2007 tarihinde İstanbullulara ulaştı.

O tarihten bugüne kadar Melen suyu İstanbul'a akıyor. Hatta tarihte ilk defa İstanbul Boğazı altından 5551 metre uzunluğunda dev bir içme suyu tüneli ile Avrupa yakasına da taşıdık. Yani şu anda Melen ve Yeşilçay arıtılıp İstanbullulara veriliyor.

Bu tesisler olmasaydı 2007, 2014, 2018 ve 2022-23 kuraklıklarında İstanbul susuz kalacaktı.”