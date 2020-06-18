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Yerel

Su Gözü Mesire Alanında tadilat çalışmaları başladı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulunan Su Gözü Mesire alanı Besni Belediyesi tarafından bakım ve onarım yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 11:21:39 -
Su Gözü Mesire Alanında tadilat çalışmaları başladı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bulunan Su Gözü Mesire alanı Besni Belediyesi tarafından bakım ve onarım yapılıyor.


Kış ayındaki sel baskının ardından tahrip olan Su Gözü mesire alanının bakım ve onarım çalışmaları Besni Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılıyor.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından tahrip olan zemin mucur dökülerek düzenlenirken, aynı zamanda selden dolayı sökülen ağaçların yerine yenileri dikildi.


Konu hakkında açıklamada bulunan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, “Yaz aylarında Besnili hemşerilerimizin yanı sıra çevre illerden de yoğun bir şekilde ilgi gören Su Gözü Mesire alanımız için bakım ve onarım çalışmalarına başladık. Vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda piknik yapmaları için tahrip olan yerler belediyemizin kendi imkanları ile geçici olarak ekiplerimiz tarafından yapılıyor. İnşallah gelecek yaza da mesire alanımız için yapmış olduğumuz proje ile alacağımız ödenekle daha güzel bir mekan oluşturacağız. Vatandaşlarımızdan ricamız çevreye karşı duyarlı olmaları ve temizlik konusunda hassasiyet göstermeleridir. Ayrıca Su Gözü Mesire alanına piknik yapmak üzere gelen vatandaşlarımızın Covid-19 salgını dolayısıyla sosyal mesafeye dikkat etmelerini önemle rica ediyorum” diye konuştu.

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