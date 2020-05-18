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Su borusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:57:07 -
Su borusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in İslahiye ilçesinde su tahliye borusuna sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, İslahiye Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu, Serinevler Mahallesi'nde görev yaptığı sırada su tahliye borusuna sıkışmış bir kedi yavrusunu fark etti.

Ekipler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi.

Kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılırken Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, itfaiye personeline teşekkür etti.

Ekipler tarafından yemek ve su verilen kedi, daha sonra gözden kayboldu.

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