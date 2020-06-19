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Aktüel

Su basan mağazanın bodrumundaki kadını dalgıç polis kurtardı

Adana’da bir mağazanın bodrum katını basan suda mahsur kalan kadını dalgıç polis kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:25:36 -
Su basan mağazanın bodrumundaki kadını dalgıç polis kurtardı

Adana’da bir mağazanın bodrum katını basan suda mahsur kalan kadını dalgıç polis kurtardı.


Kentte öğle saatlerinde bastıran şiddetli yağmur nedeniyle çoğu ev ve iş yerini su bastı. Bir iş yerinin bodrum katını da su basması sonucu bir kadın mahsur kaldı.


Durumun polise haber verilmesi üzerine mağazaya dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç polis, kadını kurtardı.

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