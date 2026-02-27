Ford'dan tepki çeken karar! Bagajı bile ücretli yaptı
Ford, 2026 model elektrikli Mustang Mach-E’de ön bagajı standart donanımdan çıkararak 495 dolarlık opsiyon haline getirdi. Karar, maliyet tasarrufu gerekçesiyle savunulsa da tartışma yarattı.
Ford, elektrikli SUV modeli Ford Mustang Mach-E’nin 2026 versiyonunda dikkat çeken bir değişikliğe imza attı. Daha önce tüm versiyonlarda standart olarak sunulan 81 litrelik ön bagaj (frunk), artık ücretli bir opsiyon. Bu depolama alanını isteyen müşteriler 495 dolar ek ödeme yapmak zorunda kalacak.
Ford yetkilileri, kararın arkasında kullanıcı verilerinin bulunduğunu belirtiyor. Şirketin analizlerine göre Mach-E sahiplerinin büyük bölümü ön bagajı neredeyse hiç kullanmıyor.
Bu nedenle 81 litrelik saklama alanının standart donanımdan çıkarılmasıyla üretim maliyetlerinin düşürüldüğü ve elde edilen tasarrufun araç fiyatlarına yansıtıldığı savunuluyor.
Maliyet optimizasyonu kapsamında bazı versiyonlarda fiyat indirimi görüldü. Örneğin 2026 Mach-E GT modeli, önceki yıla kıyasla yaklaşık 1.000 dolar daha ucuz. Ancak giriş seviyesi modelin hâlâ 37.795 dolardan başlaması, yapılan tasarrufun tüm versiyonlara eşit ölçüde yansımadığını gösteriyor.
2026 model yılı güncellemeleri yalnızca ön bagajla sınırlı değil. Ön koltuk arkası cepler kaldırıldı. Mach-E Rally versiyonunda daha önce standart olan arka spoyler ve gövde süslemeleri opsiyonel hale getirildi. Buna karşılık kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına arka kapılara fiziksel tutacak eklenmesi gibi olumlu dokunuşlar da yapıldı.
Elektrikli araçlara özgü bir avantaj olarak görülen ön bagajın ücretli hale getirilmesi, özellikle detaylara önem veren tüketiciler arasında eleştirilere yol açtı.
Bu kararın Mach-E satışlarını doğrudan sarsması beklenmiyor. Ancak rekabetin yoğun olduğu elektrikli araç pazarında, bu tür donanım stratejileri marka algısı ve müşteri memnuniyeti açısından belirleyici olabilir. Ford’un maliyet odaklı yaklaşımının uzun vadede nasıl karşılık bulacağı ise satış verileri ve kullanıcı geri bildirimleriyle netleşecek. Haber Kaynağı: Car Coops
