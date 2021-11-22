Şu ana kadarki en büyük rakam! Dev soygun

Amerika'da 36 milyon dolarlık dev kripto para soygunu yapıldı. Şu ana kadarki en büyük kripto para hırsızlığı olduğu düşünülen soygunu gerçekleştiren 16 yaşındaki genç hacker yakalandı. Edinilen bilgilere göre, geçen yıl Amerika'da bir hacker hedeflediği bir kullanıcının, iki faktörlü kimlik doğrulama sistemini engelleyerek kripto para hesabına erişmesini sağlayan "SIM takas saldırısı" gerçekleştirdi. Kullanıcının hesabındaki 36 milyon dolarlık kripto paraya erişerek soygunu gerçekleştiren hacker aranıyordu. Yetkililer suçluyu, çaldığı paranın büyük bir kısmını kullanarak bir çevrimiçi oyunda çok değerli kullanıcı adı satın almasıyla yakalamayı başardı. Polis suçluyu yakalayınca erişebildiği yaklaşık 6 milyon dolar değerindeki kripto paraya el koydu. Hamilyon Polis Teşkilatı'nda görevli Kenneth Kirkpatrick gerçekleşen soygunun "Şu ana kadar bir kişiden bildirilen en büyük kripto para hırsızlığı" olduğunu bildirdi.