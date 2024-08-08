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Sosyal Medya Şu ahlaka bakın... Kadın Futbol oyuncusu için arkadaşları böyle çember oluşturdu! İşte nedeni
Sosyal Medya

Şu ahlaka bakın... Kadın Futbol oyuncusu için arkadaşları böyle çember oluşturdu! İşte nedeni

Yeniakit Publisher
2024-08-08 13:24:00 -

Başörtüsü açılınca rakip oyuncular dahi etrafına bir çember oluşturuyor hanım futbolcuyu o halde görmesinler diye

Tarihçi Mustafa Armağan’ın paylaştığı bir video sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Kadın Futbol takımından bir oyuncu, oyun sırasında rakip futbolcu ile çarpışınca başörtüsü açılıyor. Bunu gören arkadaşları başörtülü oyuncunun hassasiyeti için onun etrafında bir çember oluşturuyor. Videoyu paylaşan Mustafa Armağan paylaşımına şu yorumu eklemiş.

“Bizdeki başörtü düşmanları olsa kadını sahadan attırmaya kalkardı.”

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Yorumlar

Adem Erdoğan

Filenin sultanları gibi şort giymişler , ama başı bağlı olsun.

Mgörüş

Başörtülü kadının orada ne işi var...
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