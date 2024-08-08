Şu ahlaka bakın... Kadın Futbol oyuncusu için arkadaşları böyle çember oluşturdu! İşte nedeni

Tarihçi Mustafa Armağan’ın paylaştığı bir video sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Kadın Futbol takımından bir oyuncu, oyun sırasında rakip futbolcu ile çarpışınca başörtüsü açılıyor. Bunu gören arkadaşları başörtülü oyuncunun hassasiyeti için onun etrafında bir çember oluşturuyor. Videoyu paylaşan Mustafa Armağan paylaşımına şu yorumu eklemiş.

“Bizdeki başörtü düşmanları olsa kadını sahadan attırmaya kalkardı.”