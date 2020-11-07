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Spor STSL puan durumu güncel | Bugün hangi maç var?
Spor

STSL puan durumu güncel | Bugün hangi maç var?

Süper Lig günün programı | Süper Lig'de 8. hafta Gaziantep FK Beşiktaş maçıyla başladı. Vatandaşlar haftanın maçlarını, puan durumunu araştırmaya başladı. Peki, lider kim? | Süper Lig puan durumu | Günün maçları

Yeniakit Publisher
2020-11-07 08:47:00 -
STSL puan durumu güncel | Bugün hangi maç var?

Süper Lig son durum | Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçında Gaziantep FK evinde Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Lige koronavirüs salgını sebebiyle bu sene takım düşmedi ve alt ligden yükselen 3 takımla Süper Lig'de 21 takım mücadele etmeye başladı. Ligde 21 takımın yer alması sebebiyle ise her hafta bir takım ligi bay geçiyor. 8. haftada Çaykur Rizespor haftayı bay geçti. Peki, Süper Lig'de lider kim?

STSL puan durumu güncel

Bugün hangi maç var?

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