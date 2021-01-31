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Eğitim STS TIP başvuruları 2021 ne zaman?
Eğitim

STS TIP başvuruları 2021 ne zaman?

2021 STS 1.dönem sınav tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 2021 STS Tıp Doktorluğu Sınavı 21 Mart 2021 tarihinde yapılacak. Peki 2021 STS sınavı başvuruları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-01-31 20:19:00 -
STS TIP başvuruları 2021 ne zaman?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2021 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) sınav takvimi açıklandı. ÖSYM sınav takvimi açıklandığından beri en çok merak edilenlerden biri de 2021 STS TIP başvuru tarihi oldu. 2021 STS TIP başvuruları başladı mı?

2021 STS TIP başvuruları ne zaman?

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına girmek isteyen öğrenciler 02.02.2021-10.02.2021 tarihleri arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle tercihlerini yapabilecek. 2021 STS TIP başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı.

2021 STS TIP sınavı ne zaman?

Yurt dışında Tıp Doktorluğu alanında eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak üzere
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) başvuran adayların yabancı dil seviyelerini belirlemek amacıyla düzenlenen STS TIP 2021 sınavı bu sene 21.03.2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

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