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Gündem Stratejist Murat Akan'dan dikkat çeken sözler: Kim bunu diyorsa...
Gündem

Stratejist Murat Akan'dan dikkat çeken sözler: Kim bunu diyorsa...

Gazeteci Yazar ve Stratejist Murat Akan, koronavirüsle ilgili kritik iddialarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 21:00:00 -
Stratejist Murat Akan'dan dikkat çeken sözler: Kim bunu diyorsa...

Gazeteci Yazar ve Stratejist Murat Akan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu.

"Son zamanlarda türedi"

Koronavirüsün yapay bir virüs olduğunu ve küreselcilerin bunu bir amaca yönelik kullandıklarını ilk söyleyenlerden biri olduğunu ifade eden Akan, fakat son zamanlarda koronavirüsn olmadığını, hepsinin yalan olduğunu söyleyen bir güruhun türediğini belirtti.

"Şarlatanlık"

Koronavirüsün olmadığını söylemenin şarlatanlık olduğunu ifade eden Murat Akan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımların devamında, tam 6 aydan beri koronavirüs ile ilgili araştırmalar yaptığını, konuyla ilgili haber ve makaleleri takip ettiğini vurgulayarak virüsün aleyhinde konuşan ve üretilmiş olduğuna inanan bilim insanları da dahil olmak üzere koronavirüsün olmadığını söyleyen bir kişiye bile rastlamadığını net bir şekilde söyleyebileceğini kaydetti.

"Bilerek köpürtülüyor"

Akan, koronavirüsle ilgili asıl meseleyi açıkladığı cümlelerinde ise, dünyayı kilitleyecek kadar tehlikeli olmadığını, hayatı durduracak kadar önemli bir hastalık olmadığını, bilerek abartılıp köpürtüldüğünü ileri sürdü.

"Kim bunu diyorsa küreselcilerin projesine hizmet ediyor"

Yeni bir düzen için koronavirüsün laboratuarda üretilip insanlığın başına bela edildiğini iddia eden Murat Akan, virüsün olmadığını söyleyenlerin küreselcilerin virüs projesine hizmet ettiğini, çünkü bu belayı üretenlerin en büyük amacının virüsün daha hızlı yayılması ve daha çok insana bulaşması olduğunu ifade ederek bu nedenden dolayı rutin tedbirlerin ihmal edilmemesi çağrısında bulundu.

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