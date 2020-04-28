Stratejik yatırım durağı fırsatı
İş dünyası temsilcileri, geleceğe umutla bakıyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, “Corona virüsü (Covid-19) sonrası dönemde yeni normale kontrollü geçişinin haziranda başlayacağı konusunda iyimser bekleyiş içindeyiz” dedi.
Avdaiç, Türkiye’nin zorlu süreçte Çin’den ayrılacak bazı imalat alanlarında ‘stratejik bir yatırım durağı’ olma fırsatını değerlendirmesi gerektiğini de dile getirdi.
“Bilinen bir bilinmeyenle karşı karşıyayız” tespitinde bulunan Avdagiç, şu ifadeleri kullandı: “Açıklanan verilerden memnuniyetle takip ettiğimiz üzere virüsle mücadelede başarılı olan ilk halkada yer alırsak yeni kurulacak dünyada da ön sırada olabiliriz. Kurulacak yeni dünya düzeninde Türkiye’nin alacağı siparişlere süratle cevap verebiliriz.
Kazanımları artırabiliriz
Pandemi jeopolitiğinde Türkiye, kazanabilir. İnşallah Covid-19’u geride bırakınca ‘Nerede kalmıştık’ demeyeceğiz. Yeni bir sayfa açacağız. Ülkemize ve kendimize güveniyoruz. Covid-19’la birlikte ortaya çıkacak yeni normalde ekonomik kazanımlarımızı yükseltmeyi başarabiliriz.”