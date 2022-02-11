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Dünya Stratejik şehrin yüzde 80'i Husilerden alındı
Dünya

Stratejik şehrin yüzde 80'i Husilerden alındı

Yemen ordusu ülkenin kuzeybatısındaki Hacce iline bağlı stratejik Harad kentinin yüzde 80'inin İran destekli Husilerden alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 20:56:00 -
Stratejik şehrin yüzde 80'i Husilerden alındı

Yemen ordusu ülkenin kuzeybatısındaki Hacce iline bağlı stratejik Harad kentinin yüzde 80'inin İran destekli Husilerden alındığını bildirdi.

Yemen Ordu Sözcüsü Abduh Mecli yaptığı açıklamada, 4 Şubat'tan bu yana Harad kenti ve çevresinde ordu güçleri ile Husiler arasında çatışmaların devam ettiğini belirtti.

Ordu güçlerinin söz konusu tarihten beri Harad'ın yüzde 80'ini İran destekli Husilerden kurtardığını aktaran Mecli, kurtarılan yerler arasında Hacce ile Hudeyde illerini 70 kilometre mesafeden birbirine bağlayan uluslararası hattın da olduğunu ifade etti.

Mecli, ordu güçlerinin Harad'ın merkezine doğru ilerlemeye başladığını kaydederek, ordu bünyesinde mühendislerden oluşan ekiplerin ise Husi milisler tarafından yollara, devlet dairelerine ve vatandaşların evlerine yerleştirilen mayınları temizlemeye çalıştığını bildirdi.

Hacce'deki stratejik nokta

Hacce ilinin kuzeyinde yer alan Husilerin kontrolündeki Harad, Yemen ile Suudi Arabistan arasındaki kara bağlantısının sağlandığı stratejik bir geçiş noktasında bulunuyor.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, 6 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Harad'ın yakında Husilerin elinden alınacağını duyurmuştu.

Yemen'deki iç savaş

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birçok bölgesinde çatışmaların aralıksız sürdüğü Yemen'deki iç savaşın bu yılbaşına kadar yaklaşık 377 bin kişinin hayatına mal olduğu ifade ediliyor.

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