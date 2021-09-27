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Spor Stoperde N'Sakala oynayacak
Spor

Stoperde N'Sakala oynayacak

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 19:31:00 -
Stoperde N'Sakala oynayacak

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele ediyor. Sakatlıklarla boğuşan siyah-beyazlılarda en çok merak edilen konu ise ilk 11'in nasıl oluşacağıydı. Yarın saat 19.45'te başlayacak zorlu mücadele öncesinde Sergen Yalçın, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, C Grubu ikinci maçında Ajax ile karşılaşacak. Sakatlıklar nedeniyle 11 eksiği bulunan Beşiktaş, zorlu bir süreçten geçiyor. Kritik Ajax deplasmanı öncesinde açıklamarda bulunan Sergen Yalçın, stoper hattının hangi oyunculardan oluşacağını açıkladı.

 Sergen Yalçın yaptığı açıklamada şunları kaydetti: " Beşiktaş camiası olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Oyuncu havuzu olarak çok kısıtlı imkanlarla çalışıyoruz. Elimizdeki oyuncularla iyi bir sonuç almak istiyoruz. Serdar Saatçı'nın yanında stoper olarak N'Sakala oynayacak. Josef'i oradan alınca o bölge istediğimiz mücadele gücünün altına düşüyor. N'Sakala'yı geçen maç sağ bek, bu maç stoper. İnşallah yakında kendi mevkisinde oynatma imkanı buluruz" diye konuştu.

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