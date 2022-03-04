Stontenberg 'Bu acil durum' diyerek açıkladı: Askerlerimiz Romanya, Estonya, Polonya'da...

Nato Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya lideri Vladimir Putin'e, Ukrayna topraklarından derhal çekilme ve diplomatik girişimlerin başlatılması çağrısında bulundu.

Stoltenberg "Rusya şu anda yüksek bedel ödüyor. Bu Başkan Putin'in savaşı. Kendisi seçti bu savaşı, şimdi barış dolu bir ülkeye saldırıyor. Putin'in derhal savaşı sona erdirmesini, şarta bağlamadan güçlerini Ukrayna'dan çekmesini, diplomasi sürecinin başlamasını talep ediyoruz" dedi.

Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Daha kötüsünü göreceğiz, biz de bunun bedelini ödeteceğiz. Çok daha fazla insan sonuçlarına maruz kalacak. Kremlin'in hırslı eylemleri herkesi etkilemektedir.

Bakanların hem fikir olduğu bir diğer konu ise geleceğin belirsiz olduğu. Bu krizden dersler çıkarmalı ülkelerimizi güvende tutmak için NATO'ya ve stratejik danışmaya ihtiyaç vardır. Putin bir şeyi yanlış hesapladı, biz hiç olmadığı kadar güçlü ve yakınız. AB Dışişleri Bakanları ile olası senaryoları ele aldık.

NATO, Gürcistan ve Bosna Hersek'e yıllardır desteğini sürdürmekte. Farklı ortaklarımızla farklı adımlar attık ve şu an geniş çapta bir görüş birliği söz konusu: Daha faza şey yapılmalı ve özellikle savunma ve güvenlik birimlerini desteklemekte hem fikiriz. NATO müttefikleri elbette Ukrayna'ya destek sağlamakta elbette bu kritik zamanlarda bu desteğin elzem olduğunu anlıyoruz.

Biz NATO uçaklarını ve askerlerini Ukrayna hava sahasında ya da toprağında görmemeliyiz."

"NATO'yu Ukrayna'da görmemeliyiz"

NATO, Gürcistan ve Bosna Hersek'e yıllardır desteğini sürdürmekte. Farklı ortaklarımızla farklı adımlar attık ve şu an geniş çapta bir görüş birliği söz konusu: Daha faza şey yapılmalı ve özellikle savunma ve güvenlik birimlerini desteklemekte hem fikiriz. NATO müttefikleri elbette Ukrayna'ya destek sağlamakta elbette bu kritik zamanlarda bu desteğin elzem olduğunu anlıyoruz. Biz NATO uçaklarını ve askerlerini Ukrayna hava sahasında ya da toprağında görmemeliyiz.

"Rusya derhal saldırıları sonlandırmalı"

Nükleer tesisin etrafına yapılan bu pervasız saldırılar tehlikelidir, bu durumu çok daha tehlikeli hale getiriyor. Rusya derhal saldırıları sonlandırmalı, Putin şart öne sürmeksizin askerlerini geri çekmelidir. Putin'in bu savaşı bitirmesi gerekiyor ve çabalar diplomatik hale getirilmelidir. Potansiyel nükleer tahribatın etkileri de bugün konuşulanlar arasındaydı.

Zelenskiy'nin cesareti ve liderliği sayesinden Ukrayna halkı inanılmaz bir direniş gösteriyor.

Ukrayna ordusunun 2014'teki durumuna ve şimdiye bakınca durum çok daha iyi, daha iyi eğitimli haldeler ve bu sayede de başarılı geri püskürtmeyi elde edebiliyorlar.

"Ukrayna'yı desteğe devam edeceğiz"

Ukrayna halkının cesur bir şekilde Putin'in güçlerine karşı durması gerçekten destansı, biz Ukrayna'yı desteğe devam edeceğiz. Bugün NATO Dışişleri Bakanları toplandı. Her imkanda Ukrayna'ya desteklemeyi sürdürdüğümüzü ve müttefiklerimizin de farklı kanallardan desteğini sürdüğünü aktarıyoruz. Ancak çatışmanın bir parçası olamayız. NATO doğrudan bir çatışmanın parçası olmamalıdır.

Bu çok daha fazla sorun ve zayiatı birlikte getirebilir. Elbette ki daha ağır yaptırımlar uygulayabiliriz. Rusya'yı politik çözümlere çağırabiliriz. Bizim ana sorumluluğumuz 30 müttefik ülkemizdeki 1 milyon kişiyi korumaktır. NATO mukabele gücünün devreye girdiğini biliyorsunuz. Pozisyonumuz budur

Putin'le kısa bir süre önce konuşma fırsatımız oldu. Arkasından da beyanlarımızı yayınladık. Bununla ilgili bilgiler de sizde zaten mevcut.

"Romanya, Estonya, Polonya'da hazır"

NATO'nun önce acil durum yanıt güçleri olur, bir de uzun vadeli odaklanır. Acil durumlarda varlığımızı son derece güçlendirdik. Şimdi söylediğimiz gibi jetlerimiz alarm durumunda, binlerce askerimiz de Amerika, Almanya ve diğer uyruklu askerlerimiz de Romanya, Estonya, Polonya'da hazır. Şimdi bu acil durum. Elbette acil duruma göre ne adımlar atılması gerekiyorsa attık. Gerekiyorsa fazlasını da yaparız. Bugünkü toplantıda bunları konuştuk. Topraklarımızı neler etkileyebilir? Özellikle doğu kanadında. Mevcut durumda Doğu kanadı, Balkan ülkeleri, Romanya, Baltık ülkeleri, güneydoğuda varlığımız mevcut. Varlığımızın yoğunlaşması gerektiğini daima tartışırız. Daha fazla kapasite, hava savunma imkanları sayesinde kapasitenin yoğunlaştırılması NATO'nun varlığını güçlendirmek gibi detaylar her zaman konuşulur.

Bugün mevcut durumumuz, savunma tarafındaki durumumuz elbette ele alındı. 16 Mart'ta savunma bakanlarıyla toplantılar gerçekleştirilecek. Gerekirse farklı kararlar da alınacaktır. Buna biraz vaktimiz var. Uzun vadeye de odaklanma imkanımız olacak. Gerekirse pozisyonumuzu, varlığımızı arttıracağız.