Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı: Hayati rolü nedeniyle...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'daki görüşmesini sosyal medya hesabından değerlendiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tahıl koridorundaki önemli rolü için teşekkür etti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tahıl koridoru anlaşmasının devam etmesindeki rolü nedeniyle teşekkür etti.
Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul'da yaptığı görüşmeyi sosyal medya mesajında değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti
Erdoğan tarafından ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna tahıl anlaşmasının devam etmesindeki hayati rolü nedeniyle teşekkürlerimi ilettim." ifadesini kullandı.
Erdoğan ile görüşmesinde ayrıca Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurularının sonuçlandırılmasını ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, iki ülkenin üyeliğinin ittifakı güçlendireceğini kaydetti.