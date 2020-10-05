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Aktüel Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama:
Aktüel

Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama:

"Doğu Akdeniz için NATO'da geliştirilen askeri ayrıştırma usulleri mekanizmasını görüştük. Bunun diplomatik çabalara alan açması en büyük ümidimdir"

Yeniakit Publisher
2020-10-05 22:06:41 -
Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama:

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz'de askeri ayrıştırma usullerini görüştüklerini, görüşmenin iyi geçtiğini bildirdi.

Stoltenberg, Erdoğan ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Erdoğan ile çeşitli güvenlik konularında iyi bir görüşme yaptığını belirten Stoltenberg, "Doğu Akdeniz için NATO'da geliştirilen askeri ayrıştırma usulleri mekanizmasını görüştük. Bunun diplomatik çabalara alan açması en büyük ümidimdir." ifadelerini kullandı.

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