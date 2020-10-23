STM’nin "CTF" yarışması online yapılacak

İSTANBUL (AA) - STM'nin bu yıl 6'ıncı kez düzenlediği Türkiye'nin en önemli siber güvenlik etkinliklerinden olan "Capture The Flag-CTF (Bayrağı Yakala)" 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

STM açıklamasına göre, Teknoloji Editörü Hakkı Alkan'ın sunacağı ve bu yıl organizasyonu da dahil tamamen online olarak kurgulanan iki günlük etkinlikte STM, daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da siber güvenlik alanına yönelik olarak yeni bir tanıtım da yapacak.

Siber güvenlik alanında yenilikçi yaklaşımıyla öne çıkan STM'nin, bu alana yönelik farkındalık yaratmak ve insan kaynağını geliştirmek amacıyla düzenlediği CTF, her yıl siber güvenlik alanında kariyer yapmak isteyen gençlerin ve siber güvenlik araştırmacılarının ilgi odağı oluyor. CTF'de yarışmacılar, siber güvenlik zafiyetlerini bulmak ve sistemleri ele geçirmek için mücadele ediyor. Katılımcı sayısı sınırlaması olmaksızın gerçekleştirilecek bu yılki yarışmada toplam ödül ise 90 bin TL olacak.

Önceki yıllarda ilk üçe giren takımların ödüllendirildiği CTF'te bu yıl, 5 takım ödüllendirilecek. 31 Ekim akşamı düzenlenecek ödül töreninde, birinci gelen takım 30 bin TL, ikinci takım 25 Bin TL, üçüncü takım 20 bin TL, dördüncü takım 10 bin TL, beşinci takım ise 5 bin TL’lik ödülün sahibi olacak. Başvuruların hala sürdüğü CTF etkinliğine katılım için gerekli bilgiler ve etkinlik detayları, STM'nin sosyal medya hesaplarından ve etkinliğin twitter hesabı @StmCTF hesabı üzerinden duyuruluyor. 2 gün boyunca https://ctfonline.stm.com.tr adresi üzerinden erişilebilecek etkinlikte, röportajlar, online eğitim&sertifika imkanları, ürün demoları, mini CTF "quiz"leri ve hediyeler de yer alacak.



Bu yıl tümüyle online gerçekleştirilecek etkinlikte açılış konuşmaları "Ana Salon"da yapılırken, "Röportaj Odası"nda Hakkı Alkan, iki gün boyunca STM yöneticileri ve konuklarla röportajlar gerçekleştirecek. Bunun yanı sıra Eğitim ve Kariyer Odası'nda STM Siber Güvenlik ekiplerince siber güvenlik eğitimleri verilecek. "Demo ve Quiz Odası"nda ise katılımcılar, hazırlanan "quiz"lere katılarak hediyeler kazanabilecek.

Online gerçekleştirilecek etkinliğe; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç'un da katılması bekleniyor.