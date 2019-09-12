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STMF öğrencilerinin eserleri BASE İstanbul’da

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin eserleri, BASE İstanbul’un 2019 seçkisinde sergilenmeye hak kazandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 14:18
STMF öğrencilerinin eserleri BASE İstanbul’da

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin eserleri, BASE İstanbul’un 2019 seçkisinde sergilenmeye hak kazandı.


Türkiye’nin yeni mezun sanatçı adaylarını aynı çatı altında buluşturan BASE İstanbul’un 2019 seçkisi belli oldu. Antonio Cosentino, Azra Tüzünoğlu, Cengiz Tekin, Derya Yücel, Elif Uras, Kezban Arca Batıbeki, Lalin Akalan, Marcus Graf, Merih Akoğul, Mustafa Taviloğlu, Nazlı Pektaş, Osman Dinç, Sabiha Kurtulmuş, Selman Bilal, Şakir Gökçebağ, Tankut Aykut, Tomur Atagök ve Vahit Tuna gibi isimlerin seçici kurulda yer aldığı sergiye, 73 üniversiteden gelen bin 570 başvuru yapıldı. Bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek olan BASE İstanbul’un seçici kurulunun değerlendirmesi sonucunda, SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümünden Feyza Doğan Yıldız, Muaz Özden, Özgün Şahin ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümünden Mahmut Rıfkı Ünal’ın eserleri sergilemeye hak kazandı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:18
  1. sergi
  2. sanat
  3. doğa

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