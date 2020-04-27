STK'lerden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek, Ankara Barosuna kınama

ANKARA (AA) - Bazı sivil toplum kuruluşları ramazanın ilk cuma günü verdiği hutbedeki ifadeleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı eleştiren Ankara Barosunu kınadı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın hutbede kullandığı ifadelerle temsil ettiği makamın gereği olarak Kur'an ve sünnet çizgisinde hakikatleri dile getirdiği belirtildi.

Son yıllarda çeşitli söylem ve gösterilerle toplum ve aile yapısını hedef alan "sinsi" projelere şahit olunduğu ifade edilen açıklamada, önemli hastalıkların nedeni olan çarpık ilişkileri sürdüren, savunan ve yaymaya çalışanların, "azgınlık ve haddi aşmada sınır tanımadıkları" değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, çarpık ilişkiler konusunda Müslümanları uyaran Erbaş hakkında suç duyurusunda bulunulacağı beyanının "hukuk skandalı ve provokasyon" olarak değerlendirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cuma hutbesi hakkında bazı marjinal grupların kopardığı gürültü, yetkili bir kamu görevlisinin ilim ve hakikat dairesindeki sözlerine karşı gösterilen haksız bir tepkidir. Toplumumuzun temel dinamiklerini tahrip etmek için sapkınlığı ve hayasızlığı normalleştirme, meşrulaştırılma çabası içinde olan kişi, grup ve kurumları açıktan destekleyerek, fitne, fesat peşinde koşanları şiddetle kınıyoruz."



- "Erbaş, Allah'ın emirlerini ve İslam'ın ilkelerini millete hatırlattı"

Din Görevlileri Birliği Derneği (Din-Bir-Der) açıklamasında görevi toplumu din konusunda aydınlatmak olan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Allah'ın emirlerini ve İslam'ın ilkelerini millete hatırlattığı belirtildi.

Bu durum karşısında, bazı kişi ve grupların nezaketten ve güzel ahlaktan yoksun açıklamalarının asla kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada, "Bu sorumsuz, saygısız, cahilce, tefrikaya dayalı, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyen açıklamayı şiddetle kınıyoruz. İnancımıza ve ahlakımıza yönelik kin ve nefrete dayalı bütün yaklaşımları lanetliyoruz." ifadesine yer verildi.

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus da yaptığı yazılı açıklamada, Erbaş'ın hutbede kullandığı ifadeleri desteklediklerini aktararak, "Prof. Dr. Ali Erbaş'ı hedef alan Ankara ve İzmir Barosu gibi toplumun öz değerlerinden uzak STK'leri kınıyoruz."değerlendirmesinde bulundu.